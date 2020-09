Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Supraveghere Sanitara (ANVISA) din Brazilia a anunțat ca vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de laboratorul AstraZeneca, nu a avut efecte adverse grave asupra pacienților, transmite...

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de laboratoarele Sanofi și Gsk va costa, cel mai probabil, sub 10 euro, a declarat Olivier Bogillot, președintele Sanofi Franța, citat de agenția ANSA. Acesta a precizat faptul ca, in acest moment, prețul nu este fixat final, dar urmeaza sa fie anunțat in curand. Referitor…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Rusia a incheiat un acord cu AstraZeneca pentru producerea unui vaccin pentru Covid-19 care este dezvoltat de catre grupul britanic in colaborare cu Oxford University, care, potrivit sefului Fondului Rus pentru Investitii Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, arata ca Rusia nu are nevoie sa fure date,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii da replica lui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a atacat PSD pentru tergiversarea legii carantinei. Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis este rupt de realitatea și se intreaba cum de a deschis tocmai el subiectul cinismului in politica, in condițiile…

- La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la o universitate londoneza. In privința caii de transmitere, Organizația Mondiala a Sanatații recunoaște ca exista indicii clare ca particulele de la un bolnav COVID raman in aer și le infecteaza pe persoanele care le inhaleaza.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Ministrul economiei din Slovenia a fost reținut, iar cel al afacerilor interne a demisionat in urma unei anchete privind nereguli in achițiile facute in contextul pandemiei de coronavirus Ministrul sloven de interne a demisionat si cel al economiei a fost plasat in detentie marti in cadrul unei anchete…