- Delegația FMI aflata in Romania pentru evaluarea situației economice se intalnește, miercuri, la Palatul Victoria, cu premierul Marcel Ciolacu, iar experții Fondului Monetar considera ca deficitul bugetar poate fi ținut sub control doar prin taxe suplimentare, conform unor surse politice citate de Antena…

- Guvernanții iau in calcul, pentru proiectul viitoarei legi a pensiilor, o serie de scenarii printre care creșterea varstei de pensionare, conform unor extrase difuzate miercuri seara la Antena 3. „Proiectul de lege, așa cum este prevazut expres in jalon, prevede egalizarea varstei de pensionare a femeilor…

- Ministerul Muncii anunta, miercuri, ca a fost pus in dezbatere publica privind cresterea salariului minim brut garantat in plata. ”In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 165,333 ore, in medie pe luna in…

- „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale in sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Bolos, marti la Antena 3 CNN. Chestionat daca poate ramane pe masa recomandarea Bancii Mondiale de a indexa pensile cu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, s-a intalnit cu comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, la București. Pe masa dicuțiilor dintre cei doi oficiali a fost decizia privind ridicarea MCV, dar și legea pensiilor pentru magistrați. Luni, in marja reuniunii miniștrilor de justiție din statele…

- Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru creșterea pensiilor și nu mai suntem nevoiți sa ne incadram in acel procent de 9,4% din PIB, care a fost trecut in PNRR.Potrivit unor surse guvernamentale, Comisia Europeana a fost de acord sa elimine aceasta limitare, informeaza Antena 3 CNN.…

- Comisia Europeana ar fi de acord cu scoaterea procentului de 9,4% pentru pensii din bugetul Romaniei, prevazut in PNRR, cu condiția creșterii pensiilor mici și marirea in perspectiva a varstei de pensionare, declara pentru MEDIAFAX surse europene.Comisia Europeana ar fi de acord cu scoaterea procentului…

- Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a facut declarații la Romania TV despre majorarea veniturilor romanilor, care va avea loc in perioada urmatoare. Acesta a declarat ca este nevoie de un efort suplimentar pentru a nivela inechitațile din sistemul de pensii”Astazi plata pensiilor este…