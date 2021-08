Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se va confrunta cu o ”catastrofa” din cauza schimbarilor climatice daca nu vor fi luate masuri urgente, avertizeaza ministrul britanic Alok Sharma, președinte al Conferinței Națiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), intr-un interviu pentru The Observer, ediția de duminica a cotidianului…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi "cel mai puternic avertisment lansat vreodata" cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat presedintele COP26, Alok Sharma. ''Comportamentul uman accelereaza incalzirea globala intr-un ritm…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi "cel mai puternic avertisment lansat vreodata" cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat Alok Sharma, care va conduce COP26, conferința pentru clima de la Glasgow in noiembrie.

- Incendiile de vegetație din ultimele saptamani, dar și inundațiile nu sunt intamplatoare. Un val de catastrofe naturale va lovi globul in urmatoarea perioada, spun specialiștii. Raportul despre catastrofe naturale, cauzate de incalzirea globala, este rezultatul a cinci ani de cercetari si a unui proces…

- Potrivit sursei citate, la petrecerile organizate de regula pe plaja, adolescenții și tinerii inhaleaza protoxid de azot (N2O) din baloanele umflate cu ajutorul unui dispozitiv (sifon) ce are incorporat un cartuș care degaja in interiorul balonului substanța mai sus menționata. Protoxidul de azot (N2O)…

- „Numele meu este Hussein Jaffari, am fost prizonierul regimului intre anii 1985-1986”. Acesta nu a existat vreodata, dar propoziția respectiva face ca cititorii sa dea click pe un fișier care conține software-uri de supraveghere. Trucul este folosit de un grup care nu a fost detectat anterior, insa…

- „Evaluarea din urmatorii cativa ani va determina daca mai putem salva banchiza arctica prezenta pe tot parcursul anului, printr-o protectie coerenta a climei, sau daca am depasit deja acest important punct critic al sistemului climatic”, a subliniat Markus Rex la Berlin , la opt luni de la revenirea…

- Apple iși va lansa iPhone-ul 13 mai tarziu in acest an și, așa cum am vazut la lansarile anterioare, noul iPhone 13 va veni cel mai probabil cu un chipset nou. Anul trecut a avut loc debutul A14, ceea ce inseamna ca anul acesta probabil Apple va lansa A15. Acum, conform unui raport al DigiTimes, a inceput…