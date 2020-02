Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala 2020 inainte de vacanța de Paște, in ultima saptamana din luna martie, potrivit unui proiect de ordin discutat in Consiliul de Dialog Social de la Ministerul Educației Anul acesta, MEC nu mai organizeaza simulare pentru…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala inainte de vacanța de Paște, in luna martie. Noutatea este, insa, faptul ca cei de clasa a VII-a nu vor mai susține aceste teste, intrucat anul viitor, ei vor da examenul dupa o alta programa.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca in curand vor fi publicate pe site-ul ministerului mai multe modele de subiecte pentru Evaluarea Nationala in cazul elevilor care sunt acum in clasa a...

- Structura anului școlar 2020-2021 a fost pusa in dezbatere de Ministerul Educației. Potrivit documentului, școala va incepe pe 14 septembrie, iar elevii vor merge la școala cu o saptamana in minus fața de anul școlar curent. Școala va incepe pe 14 septembrie in 2020, daca proiectul privind structura…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care prevede ca elevii care se afla acum in clasa a VII-a sa sustina Evaluarea nationala dupa modelul actual. Astfel, ​evaluarea naționala transdisciplinara se amana pana in 2024, moment in care elevii care incep clasa a V-a in anul școlar 2020 – 2021 vor da acest…

- Elevii din clasa a VII-a nu vor susține examenele transdisciplinare la Evaluarea Naționala, așa cum e prevazut in legea Educației. Guvernul a amanat, prin ordonanța de urgența, aceasta forma de examinare pentru generația care va intra anul urmator in clasa a V-a.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, vineri, ca elevii care sunt in clasa a saptea acum vor sustine Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta privind prorogarea unor termene prevazute de Legea 1/2011. Totodata, s-a prorogat termenul pentru evaluarea…

- Elevii care sunt in prezent in clasa a VII-a vor sustine Evaluarea Nationala dupa modelul actual. Guvernul a aprobat, astazi, o Ordonanta de Urgenta in acest sens. Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Am luat aceasta decizie de a nu pedepsi pe elevii nostri ci de a construi lucruri noi in anii urmatori,…