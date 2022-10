Stiri pe aceeasi tema

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie (n.n. – astazi), la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, intentioneaza sa faca oferta de preluare a CEZ Vanzare, unul dintre furnizorii de electricitate majori de pe piata locala.Societatea se afla in portofoliul grupului financiar si de asset management Macquarie…

- Funcționarii de la Agenția de Accize, Vama și Monopol de pe aeroportul din Pisa au descoperit recent in bagajul unei romance care se indrepta spre Romania 59.000 de euro, bani nedeclarați.O buna parte din acești bani i-au fost confiscați femeii, deoarece depașea suma maxima cu care se poate…

- In tarile digitalizate, inmatricularea unei masini dureaza intre doua si cinci minute, un exemplu fiind Estonia. Pe de alta parte, in Romania procedura este una greoaie, care ii face pe oameni sa piarda mult timp la ghisee.Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia, a explicat…

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…