Raportul Comisia Europene despre libertatea presei în România. Cazul Emilia Șercan, menționat In raportul pe 2024 al Comisiei Europene privind statul de drept, publicat miercuri, se noteaza ca „nu s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste consolidarea independentei editoriale a serviciilor publice media” și ca „amenintarile si cazurile de hartuire impotriva jurnalistilor raman o problema”. Raportul a mentionat si cazul jurnalistei Emilia Sercan de la PressOne, relateaza News.ro.Sistemul de numire si demitere a Consiliului de administratie al serviciului public de radiodifuziune din Romania ramane supus influentei politice, se specifica in raport.„Functionarea si eficacitatea Consiliului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

