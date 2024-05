Stiri pe aceeasi tema

- Partidele coaliției guvernamentale formate in Olanda in urma cu 15 zile s-au ințeles asupra lui Dick Schoof, secretar general in Ministerul Justiției și fost șef al serviciilor de informații, pentru a ocupa postul de prim-ministru și sa formeze noul guvern olandez, informeaza postul public de televiziune…

- Comisia Europeana saluta adoptarea de catre Consiliul UE a unui nou regim de sanctiuni impotriva represiunii accelerate si sistematice a drepturilor omului, a democratiei si a statului de drept de catre autoritatile ruse, potrivit unui comunicat transmis de CE.

- O unitate a forțelor de aparare Israeliene se confrunta cu sancțiunile SUA pentru tratamentul acordat palestinienilor din Cisiordania ocupata, chiar daca Congresul a votat pentru acordarea unui ajutor de urgența de 26 de miliarde de dolari pentru Israel, relateaza The Guardian, preluat de profit.ro.…

- Republica Moldova a incalcat dreptul la asociere si libertatea de exprimare in incercarea de a contracara influenta rusa, a apreciat Amnesty International (AI) in raportul anual al organizatiei privind situatia drepturilor omului in lume, publicat miercuri, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) a anunțat vineri, 12 aprilie, ca directoarea generala Kristalina Georgieva a fost desemnata, „prin consens”, sa ramana la conducerea acestei instituții internaționale pentru un al doilea mandat de cinci ani. Ea a fost singurul candidat…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) face o analiza asupra situațiilor incalcarilor drepturilor omului din Romania și constata cu ingrijorare o performanța nedorita.

- China se opune valorificarii problemei drepturilor omului ca un subiect politic și un mijloc și dorește promovarea și protejarea prin dialoguri constructive a drepturilor omului, a declarat, miercuri, Chen Xu, reprezentantul permanent al Chinei pe langa Biroul Națiunilor Unite (ONU) din Geneva și alte…

- Relațiile dintre Romania și China și inceputul Noului An Chinezesc sunt promovate prin bannere pe autobuzele STB din Capitala. Relațiile romano-chineze au implinit 75 de relații diplomatice in 2024, dar acest lucru nu a fost celebrat public de oficialii romani. La evenimentul din 31 ianuarie pentru…