Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul a afirmatca Fondul Regatulu Unit pentru o prosperitate impartasita va fi succesorul Fondurilor UE de investitii structurale”, subliniaza in acest raport Comisia parlamentara insarcinata cu Trezoreria. Boris Johnson spunea, in campania in favoarea Brexitului, ca fondurile alocate de UE aveau…

- Fondul de reechilibrare in favoarea regiunilor din Marea Britanie, creat de guvernul lui Boris Johnson dupa Brexit, 'nu aduce decat 60%' din banii furnizati anterior de Uniunea Europeana, afirma un raport parlamentar publicat joi, informeaza AFP. 'Guvernul a afirmat ca Fondul Regatului Unit…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, dupa discuția cu președintele SUA și cu alți lideri europeni, ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte „o gama larga de sancțiuni sectoriale și individuale” impotriva Rusiei, in cazul unei agresiuni in Ucraina. De asemenea, von der…

- Momentul decisiv pentru Romania și națiunea romana porniți pe calea europeana s-a intamplat, la 21 iunie 1995, cand a fost semnata Declarația de la Snagov de catre președintele Romaniei, Ion Iliescu, prim-ministrul Nicolae Vacaroiu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, precum și de reprezentanți…

- Lord Frost a demisionat sambata seara din Cabinet din cauza preocuparilor legate de restricțiile premierului Boris Johnson cu privire la Covid-19 și de „direcția de mers” a guvernului, deoarece prim-ministrul a luat in considerare solicitarile pentru o a treia izolare naționala care incepe saptamana…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza "directiei politice" a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat publicatia Mail on Sunday, citata de Reuters. "Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in…

- Guvernul britanic a lansat miercuri un plan de stimulare a exporturilor prin dezvoltarea ajutorului financiar și administrativ și vrea sa ajunga la 1.000 de miliarde de lire sterline de marfuri vândute în strainatate, fața de 600 de miliarde anul trecut, potrivit AFP.Londra dorește în…