Raportul Canadei critică ancheta iraniană asupra avionului de pasageri doborât Iranul nu a reusit sa investigheze in mod adecvat doborarea accidentala a unui avion de pasageri in ianuarie, potrivit unui raport canadian citat miercuri de DPA.



"Multe dintre detaliile cheie ale acestui eveniment ingrozitor raman necunoscute", a scris Ralph Goodale, care a fost numit sa consilieze guvernul canadian cu privire la raspunsul sau.



"Iranul poarta responsabilitatea pentru aceasta, cel putin pana acum nu si-a efectuat investigatiile (de siguranta, penale sau de alta natura) intr-un mod cu adevarat independent, obiectiv si transparent; si raspunsuri la intrebari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

