Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din Romania nu au primit bine vestea ca Banca Mondiala a recomandat Romaniei o serie de masuri prin care discrepanța dintre valoarea pensiilor romanilor și cea a militarilor sa fie redusa. Marius Apostol, președinte AMVVD, acuza ca prin reducerea pensiilor militarilor sistemul se va destabiliza!…

- Banca Mondiala vine cu o soluție speciala pentru pensiile speciale altele decat cele ale primarilor, parlamentarilor sau militarilor. Pe scurt, Banca Mondiala spune ca diversele soluții propuse de Romania pot avea unele inconveniente precum inegalitate intre beneficiari dupa schimbarea legislației.…

- Banca Mondiala ofera Romaniei mai multe soluții privind reforma pensiilor speciale. Intregul proiect elaborat de Guvern merge in direcția corecta, arata specialiștii de la Banca Mondiala care au analizat soluțiile. Cu referire la pensiile militare, Banca Mondiala sesiseaza ca ponderea lor fața de…

- Experții Bancii Mondiale prezinta raportul asupra proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale. In privința pensiilor militare, principala problema o reprezinta cei cu funcții și grade, acolo unde pensiile au și componenta de necontributivitate. Iar proiectul de lege trimis in Parlament…

- Desființarea pensiilor speciale este cel mai bun subiect de ping-pong la ora actuala și probabil va fi cel puțin pana la alegerile din 2024. Pensiile speciale nu au aparut de curand, ci sunt de mai bine de doua decenii, astfel ca deși au existat numeroase tentative de desființare, pensiile speciale…

- Iarna din 1954 ramane una memorabila pentru ca atunci a nins atat de mult, incat Bucureștiul era ingropat in zapada. Zapada depusa depașea inalțimea casei, iar oamenii nu reușeau sa deschida nici macar geamurile și era imposibil sa ieși din casa. Pentru a putea ieși din casa in iarna din ’54, oamenii…

- ”A mai fost in Romania cand numarul de salariati a fost mai mic decat numarul de persoane aflate in pensie si nu au fost probleme, s-au platit pensiile. Insa nu e asta o explicatie, noi trebuie sa luam masuri, trebuie sa fim pro-activi, cum am fost pe perioada anului 2022”, a afirmat Marius Budai, luni…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat luni, 5 decembrie, la Antena 3, ca toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%, iar apoi, in functie de nivelul pensiei, „pe acele plafoane se va veni cu o indexare suplimentara, astfel incat pensiile mici sa primeasca ceva in plus”. El a mai spus ca…