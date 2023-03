Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a publicat luni raportul anual pentru 2022 privind situatia drepturilor omului in lume; referitor la Romania, se constata persistenta unor probleme legate de coruptie, frauda, mita sau cenzura, precum si in alte domenii. Practicile de coruptie au ramas larg raspandite…

- Departamentul de Stat al SUA acorda un spațiu important in raportul privind drepturile omului in Romania 2022 banilor platiți presei de PSD și PNL in condiții netransparente, dar și cazurilor de ziariști harțuiți sau amenințați, scrie G4Media. Raportul citeaza Radio Europa Libera, potrivit caruia in…

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA), potrivit Agerpres. Agentia Nationala…

- Raportul anual privind calitatea aerului: Vrancea este primul județ din Romania cu senzori de monitorizare a aerului in toate orașele Consiliul Județean Vrancea este preocupat de calitatea aerului, care se reflecta in calitatea vieții și a sanatații noastre. Astazi a fost prezentat raportul anual privind…