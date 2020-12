Raportorul ONU asupra torturii i-a adresat marti o scrisoare deschisa presedintelui american Donald Trump pentru a-i cere sa-l gratieze pe fondatorul WikiLeaks Julian Assange, pentru ca acesta nu este "un dusman al poporului american", relateaza AFP. "Va cer sa-l gratiati pe dl Assange, pentru ca nu este, si nu a fost niciodata, un dusman al poporului american. Organizatia sa, WikiLeaks, lupta impotriva secretului si a coruptiei in lumea intreaga si, in consecinta, actioneaza in interesul public atat al poporului american, cat si al umanitatii intregi", a scris in scrisoarea sa Niels Melzer. "Gratiindu-l…