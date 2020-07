Stiri pe aceeasi tema

- Firmele cu cifra de afaceri de peste cinci milioane de lei si cu cel putin cinci angajati ar putea fi obligate sa angajeze pensionari in calitate de consilieri, potrivit unui proiect de lege depus la Senat de mai mulți deputați și senatori, printre care Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu, relateaza…

- Grupul Hornbach a raportat o cifra de afaceri de 4,72 miliarde euro la nivel global in anul financiar 2019/20, in crestere cu 8,4%, in timp ce rezultatul operational ajustat (EBIT) a crescut cu 68%, ajungand la 227 milioane de euro.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei. "Astazi vom prezenta in prima citire…

- Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri a emis un ordin prin care termenul pana la care poate elibera certificate de situații de urgența, la cerere, companiilor, se prelungește pana la data de 15 iunie 2020. De asemenea, certificatele vor fi eliberate luand in calcul ca referința inclusiv…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 16% fața de 2017 și a depașit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Analiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 5,2 miliarde…

- Executivul, a adoptat, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, modificarea și completarea reglementarilor privind eliberarea Certificatelor de Situație de Urgența prin includerea lunii aprilie ca baza de raportare pentru diminuarea veniturilor sau incasarilor operatorilor…

- Termenul stabilit pentru completarea formularului prin care operatorii economici din turism transmit informatii financiare referitoare la sumele incasate in avans de la clienti pentru pachetele de servicii de calatorie a fost prelungit pana pe data de 15 mai 2020, informeaza, marti, Ministerul Economiei,…

- Companiile din UE afectate de pandemia de coronavirus vor putea cere imprumuturi guvernamentale de pana la 5% din cifra lor de afaceri obtinuta in 2019, conform unei noi masuri propuse de Comisia Europeana, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza Agerpres.