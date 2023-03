Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Catalin Drula, despre relațiile din interiorul USR Alba: Gabriel Pleșa poate asigura leadershipul organizației municipale Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, și-a reanunțat intenția de a candida pentru inca un mandat la primarie. Declarația a fost facuta in prezența liderului național al…

- Dupa ce am vizitat standul Samsung de la MWC și ne-am facut o idee despre ce are compania de oferit in materie de produse, am facut un pas inainte și am mers sa discutam despre sustenabilitate cu Pranveer Singh Rathore, Senior Materials R&D Engineer, Mobile eXperience Business, Samsung.

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a lansat o noua teorie a conspirației cu privire la meciul pierdut la „masa verde” contra lui Sepsi, din cauza scandarilor xenofobe ale galeriei oltene. Adrian Mititelu așteapta un verdict favorabil la apelul care se va judeca joi. Pana atunci,…

- Evoluția rapida și provocarile constante determina in ziua de astazi un ritm alert de funcționare al oricarei afacere. Daca acum 50 de ani focus-ul principal era strict legat de clienți și de satisfacerea nevoilor și dorințelor acestora, astazi companiile au multiple arii de care trebuie sa se preocupe,…

- Fracțiunea PAS sprijina și va asigura formarea unui nou Guvern care se va concentra pe provocarile de securitate și dezvoltare economica. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Igor Grosu, dupa ce premierul Natalia Gavrilita si-a dat demisia.

- La doua saptamani de la retragerea din fotbal, Gareth Bale (33 de ani) și-a anunțat participarea la un turneu profesionist de golf. Pasiunea galezului pentru golf era cunoscuta inca din timpul carierei de fotbalist. Acum a decis sa treaca la urmatorul nivel, cel profesionist. Va participa la turneul…

- Declarația unica 2023, PDF-ul inteligent, se gasește de miercuri pe site-ul oficial al ANAF . Termenul de plata pentru obligațiile fiscale ramane data de 25 mai! Fața de formularul din 2022, au survenit cateva modificari. Au fost introduse noi plafoane, așa ca persoanele care vor completa partea legata…

- Corina Corbu susține ca discuțiile referitoare la o reforma a pensiilor speciale au generat in sistemul judiciar „o emoție colectiva”, care a condus catre pensionare in randul magistraților cu experiența.