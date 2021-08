Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 699 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.097.452 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.054.417 pacienți au fost declarați vindecați.…

- S-au aflat cele mai recente informații venite de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) cu privire la cazurile de COVID-19 confirmate la nivel național. Astfel, vineri, 27 august, s-a anunțat ca ”in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 946 de cazuri…

- Un numar de 1.216 persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 182 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.498 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- Au fost inregistrate 595 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 19 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 14 decese noi, iar 153 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Alte trei cazuri COVID noi in județ. Incidența…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.086.900. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- OFICIAL| CREȘTE numarul cazurilor de Covid-19 in Romania: 408 noi infectari, 5 decese și 108 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore Sambata, 14 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 13 cazuri noi de cororavirus, la 856 de persoane testate. Numarul acestora este in ușoara scadere fața de cel raportat marți, cand la nivelul județului au fost inregistrate 15 noi imbolnaviri…

- S-au aflat cele mai noi informații oficiale cu privire la situația cazurilor de infectari cu noul coronavirus raportate in Romania. Astfel, din bilanțul facut public de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) in aceasta a treia zi a saptamanii reiese ca a crescut numarul cazurilor noi, fața de precedenta…