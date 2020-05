Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat 325 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, care considera ca epidemia evolueaza ”favorabil”, in contextul apropierii inceperii unei iesiri treptate din izolare - incepand de saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- 13 noi decese au fost raportate de catre autoritati in ultimele ore, toti pacientii, cu varste de peste 64 de ani, prezentau conditii medicale pre-existente. Bilantul total al deceselor a ajuns la 663, dupa ce marti au fost inregistrate 17 decese in total.

- Inca cinci decese au fost raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), iar numarul total ajunge la 362 de persoane care și-au pierdut viața pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie, de 66 ani din județul…

- Alte cinci noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus au fost anuntate miercuri dimineata. Bilantul total al deceselor a ajuns la 362 dupa ce in cursul diminetii de miercuri fusesera anuntate alte sase decese. Ultimele cinci persoane decedate sufereau si de alte afectiuni cronice.

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 37, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata 11 noi decese, cele mai multe anunțate intr-o zi pana acum in Romania. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar…

- Peste 1100 de noi cazuri de coronavirus și 36 de decese au fost anunțate sambata in Italia. Bilanțul epidemiei in aceasta țara a crescut astfel la 233 de morți și 5061 de infecții. Conform datelor furnizate sambata seara de Protecția Civila din Italia, in aceasta seara, de la inceputul epidemiei s-au…

- Numarul persoanelor spitalizate este de 1.346, dintre care 295 se afla la terapie intensiva. Majoritatea cazurilor de infectare, respectiv 1.497, sunt in regiunea Lombardia, a doua cea mai afectata regiune a Italiei fiind Emilia-Romagna. Precedentul bilant, anuntat marti de Protectia Civila italiana,…

- Cel puțin 210 persoane din Iran ar fi murit in urma epidemiei de coronavirus, au declarat surse medicale. Majoritatea victimelor ar fi din Teheran și Qom, unde au fost inregistrate primele cazuri de Covid-19.