- Fondul Monetar International a prezentat marti o perspectiva mai favorabila in cel mai recent raport World Economic Outlook, estimand ca anul acesta economia mondiala nu va intra in recesiune, inflatia va incetini, iar economiile europene au aratat o rezistenta mai mare decat se preconiza, transmit…

- Este foarte posibil ca Fondul Monetar International sa nu isi revizuiasca, in jos, prognozele referitoare la o crestere de 2,7% a economiei mondiale in 2023, a declarat joi seara directorul general al institutiei financiare internationale, Kristalina Georgieva, adaugand ca temuta explozie a pretului…

- Economia mondiala se afla in pragul recesiunii ca urmare a majorarilor dobanzilor cheie, a razboiului din Ucraina și a incetinirii evoluției in mai multe sectoare de activitate, arata raportul "Perspective Economice Globale" al BM.

- Contracția economica a Marii Britanii din 2023 va fi aproape la fel de profunda ca cea din Rusia, se așteapta economiștii, in condițiile in care o scadere brusca a nivelului de trai al gospodariilor apasa asupra activitații, relateaza CNBC. Conform analizelor efectuate de Goldman Sachs, una din cele…

- Bruxelles-ul iși majoreaza puternic prognoza pentru inflația din zona euro pentru 2023, la 6,1%. Comisia Europeana a anunțat, de asemenea, vineri, ca va exista o recesiune la sfarșitul anului. Principala cauza este creșterea prețurilor la energie legata de razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Economiile…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…