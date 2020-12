Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre copiii cu varste școlare din lume – sau 1,3 miliarde de copii cu varsta cuprinsa intre 3 și 17 ani – nu au conexiune la Internet acasa, potrivit unui nou raport comun al UNICEF și al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Raportul How Many Children and Youth Have Internet…

- Doua treimi dintre copiii cu varste școlare din lume - sau 1,3 miliarde de copii cu varsta cuprinsa intre 3 și 17 ani - nu au conexiune la Internet acasa, potrivit unui nou raport comun al UNICEF și al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Raportul How Many Children and Youth Have Internet…

- Doua treimi dintre copiii cu varste școlare din lume - sau 1,3 miliarde de copii cu varsta cuprinsa intre 3 și 17 ani - nu au conexiune la Internet acasa, potrivit unui nou raport comun al UNICEF și al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT).

- De multe ori saracia este asimilata, in conștiința noastra colectiva – și individuala – cu parinți neglijenți, care iși iubesc puțin sau deloc copiii. Un copil sarac ne pare, deseori, un copil neiubit și neingrijit de parinți. Realitatea din teren, in peste 20 de ani de intervenții, ne-a dovedit ca…

- O minora in varsta de 15 ani, din satul Bagara, comuna Aghireșu, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 12 octombrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un minor în vârsta de 14 ani , din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la locuința sa, în data de 27 septembrie a.c., însa nu s-a mai întors la domiciliu. Daca îl vedeti, nu ezitati…

- Invațamantul in Romania, in acest moment este pus la grea incercare.Cu o saptamana inainte de inceperea școlii parinții se tem sa-și duca copii la ore și ar prefera sistemul de educație online. cel puțin pentru o perioada de timp, pana se stabilieaza lucrurile. Școala romaneasca in plina pandemie Conform…

- Mai avem o saptamana pana la inceperea școlii și profesorii se simt mai nepregatiți ca niciodata. La fel de debusolați sunt și elevii, care nu știu cum vor invața anul acesta, daca vor fi printre cei care invața de acasa ori se duc la școala. Invitata la emisiunea In fața ta, de la Digi 24, Cristina…