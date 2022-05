Stiri pe aceeasi tema

- Canada este pregatita sa trimita nave in Romania pentru a exporta graul blocat in Ucraina de invazia rusa, a declarat ministrul canadian al afacerilor externe, Melanie Joly, in cadrul unei teleconferinte cu presa, dupa incheierea unei vizite in Germania si Belgia, unde a participat la reuniunea ministrilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat marți Uniunea Europeana sa impuna sancțiuni tuturor bancilor și petrolului rusesc și sa stabileasca un termen limita pentru incetarea importurilor de gaze rusești, relateaza Reuters. „Nu putem aștepta… Avem nevoie de decizii puternice, iar UE trebuie…

- Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale,…

- Comisia Europeana a propus vineri ca refugiatii ucraineni sa isi poata converti hrivnele in euro, pana la un plafon maxim de 300 de euro pentru fiecare persoana, in cadrul masurilor de asistenta umanitara destinate milioanelor de refugiati ucraineni care au fugit din calea razboiului, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana urmeaza sa distribuie 500 de milioane de euro pentru a ajuta fermierii sa creasca culturi pe terenurile necultivate, ca parte a masurilor de a atenua cresterea preturilor alimentelor si potentialul deficit care ar putea rezulta in urma conflictului din Ucraina, transmite Reuters.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, declara ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia. Romania exporta, pentru ca produce mult mai mult fața de…

- Escaladarea conflictului din Ucraina ii determina pe oficialii din tot mai multe țari europene sa ia in calcul masuri restrictive in ceea ce privește exporturile de alimente pentru a nu pune in pericol securitatea alimentara a popoarelor pe care le reprezinta. Dupa ce Republica Moldova a decis sa interzica…

- Uniunea Europeana se pregateste sa le acorde ucrainenilor care fug de razboi dreptul de sedere si de munca in blocul european pentru o perioada de pana la trei ani, au afirmat oficialitati UE si franceze, informeaza luni Reuters.Cel putin 300.000 de refugiati ucraineni au intrat in Uniunea Europeana…