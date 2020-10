Raport UE: Guvernul turc subminează economia ţării, erodează democraţia şi distruge independenţa justiţiei; Turcia respinge raportul Executivul UE a afirmat ca puterea prezidentiala ”excesiv” de centralizata inrautateste conditiile in ceea ce priveste libertatea de exprimare, inchisori si banca centrala, guvernul expunand Turcia la ”schimbarea rapida a increderii investitorilor”. ”Preocuparile serioase ale UE cu privire la evolutiile negative continue ale statului de drept, ale drepturilor fundamentale si ale sistemului judiciar nu au fost abordate in mod credibil de catre Turcia”, afirma Comisia in raportul sau anual asupra tarii, care subliniaza ca ”Negocierile de aderare ale Turciei (UE) s-au oprit efectiv”. Aliata in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu cautati cearta cu poporul turc,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului incepand de duminica, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Ankara, pe fondul tensiunii continue cu Grecia in legatura cu disputa pe tema gazului in Mediterana de Est si al unor eforturi internationale de mediere, relateaza…

- Intr-o notificare maritima (Navtex) emisa in noaptea de sambata spre duminica, Marina Turca anunta ca nava de foraj Yavuz, desfasurata in largul Ciprului de mai multe luni, va efectua explorari in sud-vestul insulei in perioada 18 august - 15 septembrie, informeaza AFP. „Recomandam cu fermitate sa se…

- Franta isi va suplimenta prezenta militara in estul Mediteranei, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, cerand Turciei sa opreasca activitatile de explorare a petrolului si gazelor in apele disputate, care au amplificat tensiunile cu Grecia, transmite Reuters.

- Președintele Turciei Recep Erdogan a anunțat vineri ca țara sa a reluat operațiunile de explorare a gazelor în estul Mediteranei susținând ca Grecia nu și-a respectat angajamentele privind activitațile de acest tip în zona, relateaza Reuters și New York Times.Turcia și Grecia,…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, face o analiza, dupa negocierile de la Bruxelles și arata ca, de fapt, Romania a pierdut. Negrescu puncteaza faptul ca in aceasta suma de 80 de miliarde de euro intra și imprumurile, iar Romania a pierdut la granturile europene, fața de propunerea inițiala.Citește…