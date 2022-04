Stiri pe aceeasi tema

- Europenii au indurat anul trecut cea mai calduroasa vara din istoria inregistrarilor. Temperaturile record și vremea extrema contureaza o nevoie urgenta ca statele sa-și reduca emisiile de gaze cu efect de sera.

- Țarile din cadrul Uniunii Europene discuta impunerea unui embargo asupra gazului din Rusia, insa o astfel de decizie ar putea fi aproape imposibil de adoptat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele USR, Catalin Drula, a sugerat miercuri ca multi politicieni romani au legaturi financiare cu entitati din Rusia. Drula a refuzat insa sa prezinte mai multe detalii. „In privinta razboiului din Ucraina, ati sustinut ca autoritatile romane au avut o reactie cam timida. Care sunt masurile…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, transmite Bloomberg. Unele tari membre ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar sa…

- TotalEnergies, care detine participatii la mai multe proiecte rusesti, a fost criticata dupa ce nu s-a alaturat Shell si BP pentru a renunta la activele de petrol si gaze din Rusia. TotalEnergies a declarat intr-un comunicat ca nu va reinnoi contractele de aprovizionare cu 240.000 de barili titei pe…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a pledat, intr-un interviu acordat cotidianului regional francez Ouest-France, pentru o dublare a cheltuielilor de aparare in Europa, spunand ca se teme de un atac rusesc in Polonia, Finlanda sau tarile baltice, noteaza AFP."Trebuie sa prevedem ca Putin va dori…

- Seful statului francez a sustinut acest discurs solemn in direct, in Sala Festivitatilor, la Palatul Elysee, dupa ce s-a exprimat in mod indirect, prin conferinte de presa si comunicate, cu privire la razboiul dintre Rusia si Ucraina si cu privire la discutiile pe care le-a purtat cu omologii sai europeni…

- Ministrul italian al Tranzitiei Ecologice, Roberto Cingolani, a propus miercuri Guvernului si Uniunii Europene sa se recurga la aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediului Coridorului de Sud, care leaga Marea Caspica de Europa, pentru a reduce puternica dependenta de Rusia, in contextul tensiunilor…