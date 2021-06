Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de experti pentru lupta impotriva traficului de fiinte umane (GRETA) al Consiliului Europei a indemnat Romania sa se asigure ca infractiunile de trafic de fiinte umane duc la pedepse eficiente si ca victimele traficului au acces la compensatii.

- Paul Stanescu se plange ca premierul Florin Cițu intenționeaza sa foloseasca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) impotriva primarilor PSD și a inceput sa-i amenințe cu „taierea resurselor bugetare”. „Citu a inceput deja sa ameninte primarii PSD cu taierea resurselor bugetare. Vrea sa foloseasca…

- Anunțul a fost facut de secretarul de stat, Andrei Baciu. Dupa cum deja s-a aflat, certificatul verde de vaccinare va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, urmand sa fie disponibil și in Romania tot atunci. Certificatul va fi descarcat de pe un portal securizat Andrei Baciu a anunțat…

- Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest…

- Inca un coșciug din zinc a fost descoperit de polițiștii din București, abandonat pe bulevardul Nicolae Grigorescu, din sectorul 3. Serviciul Omoruri a fost imediat anunțat, deoarece, in sicriu, au fost gasite ramasite umane. Zilele trecute, a aparut in presa din Romania informația potrivit careia un…

- Noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 au loc, pentru a doua seara la rand, in Capitala și in cateva orașe, inclusiv in Targu Mureș. La manifestația din Piața Universitații din București, un barbat a fost ridicat de catre jandarmi. Protestele sunt organizate…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține ca persoanele din București care au instigat la violența in seara de 29 spre 30 martie trebuie sa plateasca. Stoica face referire la grupurile de protestatari care au ajuns sa se lupte cu jandarmii dupa lasarea serii. Citește și: Analiza │ Romania…