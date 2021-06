Raport SZRU: Spioni români, agenți GRU! Continuam astazi campania de conștientizare a vulnerabilitații majore pe care o reprezinta pentru strategia de securitate naționala a Romaniei atragerea in ”capcana ucraineana”. Mai ales ca, in urma cu doar cateva zile atrageam atenția asupra ”momelilor” ascunse in Acordul intre Guvernul Romaniei și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul tehnico – militar […] The post Raport SZRU: Spioni romani, agenți GRU! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Tradare in Senat! Armata Romana, facuta sluga Ucainei” avertizam in urma cu doar cateva zile. Atunci cand dezvaluiam ”votul sinucigaș” din Camera decizionala, acolo unde 112 senatori au ridicat ”manuțele” pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei va introduce restricții pentru cei care vin din țari cu un nivel periculos de raspindire a tulpinei "indiene" a coronavirusului - Delta. Noua norma va intra in vigoare incepind cu 25 iunie. Despre acest lucru a declarat medicul sanitar șef de stat, Igor Kuzin, potrivit…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, in cadrul ședinței de miercuri, a denunțat Acordul CSI privind cooperarea in domeniul turismului. Acordul de cooperare in domeniul turismului a fost semnat de Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul tehnico-militar semnat la Bucuresti, la 5 septembrie 2020. Proiectul a fost adoptat cu 112…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul tehnico-militar semnat la Bucuresti, la 5 septembrie 2020. Proiectul a fost adoptat cu 112 "pentru",…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a interzis zborurile in spațiul aerian al Belarusului. Aceasta decizie a fost luata dupa incidentul cu avionul Ryanair. Decizia corespunzatoare a fost luata in cadrul unei ședințe extraordinare a Guvernului, a declarat premierul Denis Shmygal. "Din 26 mai, ora 00:00,…

- „Subiectele centrale ale convorbirilor cu omologul iordanian le-au reprezentat stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale, precum si evaluarea posibilitatilor de aprofundare a cooperarii la nivel international, inclusiv din perspectiva relației UE-Iordania și NATO-Iordania”, potrivit…

- „Subiectele centrale ale convorbirilor cu omologul iordanian le-au reprezentat stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale, precum si evaluarea posibilitatilor de aprofundare a cooperarii la nivel international, inclusiv din perspectiva relației UE-Iordania și NATO-Iordania”, potrivit…