- Guvernul Romaniei nu indeplineste in totalitate standardele minime in vederea eliminarii traficului de fiinte umane, lipsa oferirii de fonduri suficiente ONG-urilor pentru servicii de asistenta si protectie a continuat sa fie o problema, lasand majoritatea victimelor neprotejate, iar procedurile birocratice…

- Republica Moldova a fost plasata pe pozitia Tier 2 in raportul Departamentului de Stat al SUA privind situatia traficului de persoane pentru anul 2018, ceea ce inseamna ca nu respecta pe deplin standardele minime ale legii privind protectia victimelor traficului de fiinte umane, dar depune eforturi…

- In cursul anului 2017, DNA a intocmit peste 40 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a nevinovatei, in baza sesizarilor DLAF, fiind trimise in judecata mai mult de 100 de persoane. Pe de alta parte, instantele au condamnat 31 de persoane pentru frauda cu fonduri europene.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. anunta ca transportatorii asteapta Ordonanta de Urgenta privind eliminarea activitatilor neautorizate "piraterie",din transportul de persoane, tinand cont ca activitatea neautorizata si nelicentiata a luat o mare amploare.Transporturile…

- Potrivit Raportului de tara privind Drepturilor Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand mai putin de 43 de metri patrati 4 metri patrati de spatiu pentru fiecare detinut.