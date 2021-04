Raport SUA-România nu are încă mecanisme eficiente pt pedepsirea abuzurilor Raport SUA-Romania nu are inca mecanisme eficiente pt pedepsirea abuzurilor Foto: Agerpres Raportul pe 2020 al Departamentului de Stat american privind drepturile omului arata ca în tara noastra nu sunt înca mecanisme eficiente pentru anchetarea si pedepsirea abuzurilor comise de fortele de ordine, iar multe anchete în cazuri de coruptie sau abuz se încheie cu achitari. Documentul consemneaza ca sistemul judiciar a facut eforturi de a-i inculpa si condamna oficial pe cei care au comis abuzuri, dar autoritatile nu dispun de mecanisme eficiente în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

