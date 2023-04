Romania este indemnata sa isi imbunatateasca bunele practici in folosirea de programe software licentiate pe computerele guvernului si, de asemenea, sa aplice mai bine legea in domeniul pirateriei online, care inregistreaza niveluri ridicate, se arata in raportul SUA pe 2023 referitor la proprietatea intelectuala. Documentul lauda, in schimb, Romania pentru ca isi face o strategie nationala in domeniul proprietatii intelectuale si pentru ca participa la cursuri organizate de SUA in materie de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv la nivel de frontiera. SUA au dat publicitatii…