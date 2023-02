Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american pentru Energie a concluzionat ca pandemia de Covid-19 a aparut probabil dintr-o scapare a unui laborator, potrivit unui raport de informații clasificat furnizat recent Casei Albe și membrilor cheie din Congresul SUA, potrivit The Wall Street Journal, citat de realitatea. Schimbarea…

- O femeie de 65 de ani care a fost diagnosticata cu infectie simultana cu virusul gripal si SARS-COV-2 a murit, la Spitalul Municipal Timisoara, fiind primul caz din judetul Timis de deces al unui pacient cu aceasta dubla infectie. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, femeia a fost internata…

- Statele membre ale UE sunt „puternic incurajate” sa impuna tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte de plecare un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai devreme, potrivit unui acord la care statele membre au ajuns miercuri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat…

- The European Union said Tuesday it has offered China help to deal with its COVID-19 crisis, including the donation of vaccines, as the bloc seeks to coordinate how authorities should check incoming passengers from China for any new variants, according to AP News. Several member nations announced individual…

- Italy will begin testing all arrivals from China for Covid, and wants European Union countries to do the same, after a virus scare at Milan airport, according to Bloomberg. Authorities in Milan earlier said that almost half of the passengers on two flights from China tested positive for the virus. Most…

- Italia a decis miercuri impunerea de teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China, tara confruntata cu o explozie a infectarilor dupa relaxarea brusca a restrictiilor, transmit agentiile AFP si Reuters. ”Aceasta masura este esentiala pentru a asigura supravegherea si detectarea…