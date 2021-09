Stiri pe aceeasi tema

- Piata logistica si industriala continua sa fie sectorul imobiliar cel mai dinamic, stocul total de spatii de depozitare moderne depasind 6 milioane de metri patrati, arata Colliers in raportul de piata privind evolutia pietei imobiliare in primul semestru din 2021. "Prima jumatate a lui 2021…

- Piata logistica si industriala continua sa fie sectorul imobiliar cel mai dinamic, stocul total de spatii de depozitare moderne depasind 6 milioane de metri patrati, arata Colliers in raportul de piata privind evolutia pietei imobiliare in primul semestru din 2021. "Prima jumatate a lui 2021 arata exceptional…

- Bucuresti a intrat in randul marilor Capitale europene din punct de vedere a investitiilor in cladirile de birouri. Stocul modern de birouri din Bucuresti a depasit 3 milioane de metri patrati, dar efectele „anului pandemic” asupra pietei de birouri s-au simtit si in prima jumatate din 2021. Activitatea…

- Activitatea de pe piața de birouri a ramas relativ redusa in prima jumatate a anului 2021, cu semne limitate de revenire la nivelurile pre-pandemice, in contextul in care companiile inca nu au claritate asupra momentului in care majoritatea angajaților va reveni la birou, potrivit raportului de piața…

- Analiza Colliers Activitatea de pe piața de birouri a ramas relativ redusa in prima jumatate a anului 2021, cu semne limitate de revenire la nivelurile pre-pandemice, in contextul in care companiile inca nu au claritate asupra momentului in care majoritatea angajaților va reveni la birou, potrivit raportului…

- Stocul modern de birouri din Bucuresti a depasit 3 milioane de metri patrati, dar efectele "anului pandemic" asupra pietei de birouri s-au simtit si in prima jumatate din 2021, potrivit unui comunicat de presa al unei companii de consultanta imobiliara. Activitatea de pe piata de birouri a ramas…

- Consultantii Colliers considera ca oferta redusa de birouri moderne din Bucuresti pe cap de locuitor este un factor izolator pe termen lung si se asteapta mai degraba ca stocul modern de birouri sa inceapa din nou sa creasca in cativa ani. In consecinta, ar putea depasi 4 milioane de metri patrati pana…

- Stocul industrial modern din Romania a depasit 5,4 milioane mp, cea mai mare cerere (66%) fiind atrasa de Bucuresti, arata cel mai recent raport intocmit de o companie de consultanta imobiliara. Analiza expertilor Avison Young evidentiaza faptul ca, in prima jumatate a anului 2021, au…