Raport șocant: Peste jumătate dintre copiii lumii îndură războiul, sărăcia și discriminarea Peste jumatate dintre copiii din intreaga lume se afla in situații de risc. Acestea sunt legate de una sau mai multe dintre urmatoarele amenințari: razboi, saracie și discriminare la adresa fetelor, conform unui raport al organizației Salvați Copiii, citat de CNN. In raportul publicat inainte de Ziua internaționala a copilului, sarbatorita pe 1 iunie se The post Raport șocant: Peste jumatate dintre copiii lumii indura razboiul, saracia și discriminarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

