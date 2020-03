Stiri pe aceeasi tema

- Fetita e nu avea absolut niciun simptom, nu tușea si a fost testata pozitiv pentru Coronavirus, scrie Dailymail. Copilul a avut o temperatura extrem de ridicata, 41,6 grade Celsius, lucru ce a condus in cele din urma la convulsii. Fetița, care locuiește in Plymouth, a fost diagnosticata…

- Cainii de detecție medicala vor lucra cu Școala de Igiena și Medicina Tropicala din Londra (LSHTM) și cu Universitatea Durham din nord-estul Angliei pentru a determina daca caninii ar putea ajuta diagnosticul. Organizațiile au spus ca au inceput pregatirile pentru antrenarea cainilor si va…

- Insula Paștelui care are numele oficial Rapa Nui, aflata la 3.510 de kilometri de Chile, țara de care aparține, a intrat in carantina. Autoritațile locale au anunțat un al doilea caz, fara a oferi insa detalii. Dupa aceasta situație toți turiștii au fost evacuați, iar compania Latam, singura…

- "Am fost testat pozitiv. Din fericire, simptomele sunt usoare, voi lucra de acasa, sunt in autoizolare. Este vital sa urmam sfaturile NHS si sa salvam vieti”, a scris ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock. Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve…

- Boris Johnson a explicat intr-un clip scurt ca in ultimele 24 de ore a resimtit simptpme slabe si s-a simtit destul de obosit, astfel ca a facut testul pentru coronavirus, care a relevat ca este infectat cu Covid-19. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive…

- Documentele facute publice vineri arata ca oamenii de știința au convenit ca singura perspectiva realista de a controla virusul și de a preveni suprasolicitarea secțiilor de terapie intensiva ar fi sa inceapa cu o politica alternativa de reguli mai puțin stricte privind distanțarea sociala. Joi,…

- Vineri este ultima zi in care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani si jumatate de cand cetatenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca tara lor sa iasa din Blocul comunitar. Cetatenii romani care traiesc in Marea Britanie pot aplica pana in iunie…

- Șefa CE se asteapta la discutii dure cu Marea Britanie asupra relatiei post-Brexit: “Fiecare tabara va face tot ce este mai bine pentru ea” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca se asteapta la discutii "dure" cu Marea Britanie asupra relatiei…