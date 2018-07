Stiri pe aceeasi tema

- Doar 76% din absolventii recenti din Romania erau angajati anul trecut, o evolutie semnificativa fata de anul 2016, cand numai 69% aveau un loc de munca, dar tara noastra este inca semnificativ sub media Uniunii Europene, potrivit Eurostat.

- In timp ce in Uniunea Europeana procentul persoanelor angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani care in mod obisnuit lucreaza de acasa a crescut de la 4,7% in 2008, pana la 5% in 2017, in Romania a ramas nemodificat la 0,4%, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- Unul din cinci romani (19,7%) cu varsta intre 20 si 64 de ani avea, in anul 2017, rezidenta in alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in UE dupa indicatorul privind...

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, potrivit datelor comunicate vineri de Eurostat. Conform acestor date,…

- Circa un milion de persoane la nivelul Uniunii Europene erau angajate anul trecut ca autori, jurnalisti sau lingvisti, iar aproape jumatate dintre acestea (0,4 milioane de persoane, sau 0,2% din totalul fortei de munca) erau jurnalisti, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat).

- ​Datele publicate, luni, de Eurostat par sa dea crezare patronilor romani care se plang de lipsa forței de munca: Romania este peste media Uniunii Europene in ceea ce privește ponderea persoanelor inactive.

- Doua state membre ale Uniunii Europene au avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA, sistemul conturilor europene - n.r.) egal sau mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 2,9% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate luni…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…