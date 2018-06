Raport SIPRI: Puterile nucleare continuă să-şi modernizeze arsenalele Stocurile mondiale de focoase nucleare au scazut in 2017, dar puterile nucleare continua sa-si modernizeze arsenalele, releva raportul publicat luni de Institutul International de Cercetari pentru Pace din Stockholm (SIPRI), transmite dpa.



Potrivit raportului SIPRI, numarul focoaselor nucleare s-a redus cu 470, ajungand la 14.465 in ianuarie 2018, fata de inceputul anului anterior.



Aceasta scadere s-a datorat in principal noului Tratat START americano-rus din 2010 privind reducerea armelor nucleare.



Cele mai mari doua puteri nucleare detin impreuna 92% din totalul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

