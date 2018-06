Stiri pe aceeasi tema

- Amnesty International sustine ca atacurile coalitiei conduse de SUA impotriva ISIS in orasul sirian Raqqa de anul trecut au incalcat legea, punand in pericol vietile civililor, scrie Reuters. In timpul campaniei pentru recapturarea orasului de sub dominatia ISIS, coalitia nu a tinut cont de civili si…

- Detalii "ocante ies la suprafa:E, la doar trei zile de la tragedia din Londra, in urma cEreia o tanErE romancE de numai 28 de ani "i-a pierdut via:a dupE ce a fost injunghiatE cu bestialitate chiar de cEtre iubitul sEu.

- Pentagonul a ales un general din Fortele speciale, specialist in misiuni periculoase si ultrasecrete, pentru a conduce fortele americane si ale NATO in Afganistan, a declarat un marti un responsabil militar pentru AFP. "Ne asteptam la un anunt" privind nominalizarea generalului Scott Miller, de 57 de…

- Optimismul cu privire la o imbunatatire a securitatii in Afganistan nu corespunde realitatii de pe teren, arata Pentagonul intr-un raport in care vede „putine semne de progres“ in aceasta tara dupa 17 ani de razboi, relateaza AFP.

- Saisprezece persoane, inclusiv civili, politisti si soldati romani au fost raniti in atacul comis in districtul Daman. Kamikaze s-a aruncat in aer cu vehiculul cand un convoi de trupe straine trecea in apropiere, a precizat politia, informeaza Agerpres.Talibanii inca nu au confirmat daca…

- Egiptul s-a declarat sambata profund preocupat de escaladarea militara in Siria, care ar putea afecta siguranta poporului sirian si pune in pericol acordurile de reducere a tensiunilor, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Fortele aeriene americane, franceze si britanice au tras peste 100…

- Deși nominalizarile pneurilor pentru Marele Premiu al Australiei sunt la fel ca și anul trecut – soft, supersoft și ultrasoft – compozițiile sunt cu o treapta mai moi in 2018, contribuind la creșterea performanțelor, lucru observat deja din testele de pre-sezon. Cu noi mașini, noi piloți, o vreme schimbatoare…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…