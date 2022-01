RAPORT: Scurgerile de informaţii personale ale angajaţilor sunt tipul de breşă de securitate cel mai puţin dezvăluit public ”Raportul Kaspersky Employee Wellbeing 2021 dezvaluie ca, desi organizatiile se confrunta in mod regulat cu scurgeri de date ale angajatilor, aproape jumatate dintre companii (45%) prefera sa nu dezvaluie aceste incidente public. In acelasi timp, este posibil ca personalul sa nu aiba cunostinte de baza in domeniul securitatii cibernetice pentru a se proteja, deoarece doar 44% dintre companii ofera cursuri in domeniul securitatii IT”, arata compania. O aparare cibernetica corporativa de succes este imposibila fara ca angajatii de la toate nivelurile sa isi uneasca fortele. Tehnologia este importanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raport Kaspersky Raportul Kaspersky Employee Wellbeing 2021 dezvaluie ca, deși organizațiile se confrunta in mod regulat cu scurgeri de date ale angajaților, aproape jumatate dintre companii (45%) prefera sa nu dezvaluie aceste incidente public. In același timp, este posibil ca personalul sa nu aiba…

- Doar aproape jumatate dintre companiile globale (44%) ofera angajatilor cursuri in domeniul securitatii IT, desi in aceeasi pondere se confrunta in mod regulat cu scurgeri de date ale angajatilor, arata Raportul Kaspersky Employee Wellbeing 2021, publicat miercuri, conform Agerpres. Tehnologia este…

- Raportul Kaspersky Employee Wellbeing 2021 dezvaluie ca, desi organizatiile se confrunta in mod regulat cu scurgeri de date ale angajatilor, aproape jumatate dintre companii (45%) prefera sa nu dezvaluie aceste incidente public.

- Anul 2021 a inregistrat cel mai mare cost mediu al unei brese de securitate ce a dus la pierderea datelor, din ultimii 17 ani, de la 3,86 milioane de dolari, la 4,24 milioane de dolari, pret raportat la o baza anuala, arata un raportul IBM, citat de blogul din Romania al producatorului de solutii…

- Potrivit noului raport realizat de Kaspersky, despre instituțiile din domeniul sanatații in 2021, doar 22% dintre organizațiile globale de asistența medicala confirma ca toate echipamentele medicale pe care le folosesc ruleaza software actualizat. Utilizarea sistemelor de operare (OS) vechi expune organizațiile…

- ”Potrivit unui sondaj Kaspersky realizat recent, cu 4.303 de respondenti din domeniul IT, 54% dintre angajati au raportat o crestere a volumului de lucru de la inceputul tranzitiei catre munca la distanta, 18% descriind cresterea ca fiind semnificativa. 37% nu au observat o modificare a volumului, iar…

- Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul General al Poliției de Frontiera au semnat un acord de colaborare ce prevede formarea profesionala inițiala si continua in domeniul securitații naționale, transmite Noi.md. Documentul a fost semnat astazi, 17 noiembrie, de catre Alexandr Esaulenco,…

- Cel mai costisitor tip de incident de securitate cibernetica care a afectat companiile in acest an a fost atacul asupra partenerilor care le ofera servicii de partajare de date, potrivit raportului anual Kaspersky IT Security Economics, informeaza AGERPRES . Pentru o companie mare, acest tip de incident…