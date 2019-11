RAPORT Salvati Copiii: Peste o treime dintre copiii din Romania traiesc sub pragul saraciei si 150.000 adorm flamanzi

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Romania sunt abuzati, traiesc in saracie si mor pe capete, releva un amplu Raport privind respectarea drepturilor copilului in Romania (2019), realizat de Salvati Copiii Romania si Avocatul...

- Romania are cea mai mare rata a mortalitatii in randul copiilor din Uniunea Europena, cu un capitol separat al mortalitatii sub un an, iar deprivarea materiala severa in randul copiilor sub 6 ani (21,5-) este cea mai ridicata din UE (media este de 5,9-). Aproximativ 21,5- din copiii romani traiesc in…

- Deși principiul interesului superior al copiilor este bine definit juridic, situația copilului in Romania ramane una critica, cu peste o treime dintre copii traind sub pragul saraciei, cu un clivaj cronic intre urban și rural in ceea ce privește drepturile de baza – sanatate, educație, viața - și un…

- Aproximativ 21,5- dintre copiii romani traiesc in conditii materiale extrem de precare, acest procente reprezentand cea mai ridicata rata din UE, unde media este de 5,9-. De asemenea, peste 32- traiesc sub pragul de saracie, arata datele unui raport realizat de Organizatia Salvati Copiii, impreuna cu…

- Romania, primul loc in UE la mortalitatea in randul copiilor Foto arhiva România este pe primul loc în Uniunea Europeana la mortalitatea în rândul copiilor, iar o treime dintre minori traiesc în conditii de saracie, arata un raport realizat de Organizatia "Salvati…

- Peste o treime dintre copiii din Romania traiesc sub pragul saraciei și 150.000 adorm flamanzi, arata datele unui raport al Organizației Salvați Copiii, impreuna cu Avocatul Poporului. Romania inregistreaza și cea mai mare rata a mortalitații in randul copiilor din UE, potrivit Mediafax.Aproximativ…

- In 2018, in Romania s-au inregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala), arata datele, iar o…