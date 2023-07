Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, o lege prin care autoritatile statului, cultele si alte institutii publice sau private cu atributii in domeniu pot initia proiecte destinate copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate avand ca su

- Dupa zeci de ani de cand romanii pleaca masiv la lucru in strainatate, mai ales in Europa de Vest, și trimit bani rudelor ramase acasa, piața muncii din Romania devine, la randul sau, sursa de venit semnificativa pentru muncitori straini, in special din Asia, dar și din Republica Moldova. Asta observa…

- Aproximativ 232.000 de copii din Romania au mamele plecate la munca in strainatate, iar cei mai multi dintre acestia isi vad mamele o data pe an, arata un raport realizat de organizatia Salvati Copiii. Varsta medie la care copiii sunt lasați singuri de catre mame, din cauza plecarii acestora in strainatate,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan (PNL), anunța, miercuri, ca a fost votata de Parlament o lege pe care a ainițiat-o și care prevede acordarea a 150 de milioane euro din fonduri europene pentru proiecte destinate copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate. „Este un proiect pe care l-am inițiat…

- Continue reading Participarea secretarului de stat Janina Sitaru la Conferința privind situația copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, organizata de Ministerul Afacerilor Externe și Salvați Copiii Romania at Info real.

- Peste jumatate de milion de copii (536.000) au avut cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate, in ultimul an;61,5% dintre copiii ai caror parinți au fost vreodata plecați in strainatate au sau au avut doar tatal plecat (aproximativ 587.000 de copii), 20,4% au sau au avut doar mama plecata…

- Unul din patru copii romani au sau au avut cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate; mama a fost plecata, in medie, 3,2 ani din cei 4,5 in care copilul s-a confruntat cu migrația mamei; 58% dintre mamele plecate se intorc in țara o data pe an, potrivit unui sondaj realizat de organizația…