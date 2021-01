RAPORT: România rămâne între cele mai CORUPTE trei țări din UE In actualul context pandemic, corupția endemica este cu atat mai periculoasa, pentru ca afecteaza capacitatea statului respectiv de a lua masuri eficiente, iar efectele sunt slabirea sistemului de sanatate si, indirect, regresul democratiei. Ministrul NASUI cedeaza: ”Am renunțat la mutare. Imi cer scuze” Cu un scor de 44 de puncte din 100 (fața de 66/100, cat este media), Romania ramane in continuare in top trei cele mai corupte tari din Uniunea Europeana, la egalitate cu Bulgaria și Ungaria. Incepe VRAJBA in USR? Filialele din teritoriu sunt total nemulțumite Fața de raportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

