Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Polonia si Slovacia sunt tarile din Europa Centrala si de Est care, in 2021, au raportat o crestere a volumului tranzactiilor cu active imobiliare, fata de anul precedent, conform raportului Romania Investment Marketbeat, publicat miercuri de compania de consultanta imobiliara Cushman &…

- Daca in 2020 Romania avea o companie in top 20 al firmelor din Europa Centrala si de Est, in acest an, nu mai este niciuna, cu toate ca ar fi trebuit sa fie reprezentata in top 10 companii din regiune, afirma Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania. In topul țarilor, Romania s-a aflat, in acest…

- Restrictiile, care urmeaza sa fie aprobate de cabinet joi, survin dupa o crestere a infectarilor cu COVID-19 pana la cifra record de 22.479 raportata marti.„De luni, doar persoanele vaccinate si cele trecute prin boala vor avea acces la servicii si evenimente publice. Oamenii trebuie sa creada in cele…

- Ungaria inregistreaza miercuri 10.265 de noi infecții COVID-19, cel mai mare numar zilnic de la sfarșitul lunii martie, a anunțat guvernul. Cazurile zilnice se apropie de varful de 11.265, atins in timpul celui de-al treilea val al pandemiei. Ungaria nu are aproape nicio restricție in vigoare…

- Romania va inregistra in acest an o crestere de doar 0,7% a vanzarilor de autoturisme si vehicule comerciale usoare noi, respectiv 142.000 de unitati, dar pe termen mediu va putea depasi recordul inregistrat in 2019, reiese din raportul Autofacts realizat de PwC in Europa Centrala, pe baza datelor…

- “Redresarea economica continua dupa mai bine de 18 luni de la inceputul recesiunii globale declansate de pandemia COVID-19. Tendinta se datoreaza in mare parte accelerarii procesului de vaccinare din timpul verii, in special in economiile avansate. Acest lucru determina o revenire a consumului de servicii…