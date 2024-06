Raport: România e departe de zona euro Romania e departe de zona euro Romania e inca departe de a indeplini criteriile care ar duce țara noastra in zona euro, arata cel mai recent raport de convergența intocmit de Banca Centrala Europeana , care urmarește progresul facut de statele din UE care nu au adoptat inca moneda unica. DE CE? Rata medie a inflației e mult peste valoarea de referința de 3,3% pentru criteriul privind stabilitatea prețurilor, costurile cu forța de munca au crescut in perioada 2020-2023 cu mult peste rata din zona euro, deficitul bugetar al administrației publice din Romania a fost de 6,6% in 2023, adica semnificativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

