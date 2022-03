Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa, spune ca mai multe țari europene, printre care Germania, Franța, Italia și Marea Britanie – au ridicat prea brusc masurile anti-Covid și acum se confrunta cu o creștere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 a coronavirusului, transmite AFP. Potrivit…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa solicite celor 27 de state membre sa iși faca stocuri cu gaze naturale inainte de fiecare iarna, mai precis in luna septembrie a fiecarui an, pentru a face fața eventualelor perturbari de aprovizionare, potrivit unui document consultat de agenția Reuters . Masura discutata…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a alocat in total 285 de milioane de euro programelor operationale ale Fondului Social European ale Frantei, Germaniei si Romaniei, ca asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei’ (REACT-EU), se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Alerta meteo! Furtunile din Europa vor aduce in Romania ploi abundente și ninsori. Doua furtuni puternice lovesc vestul, centrul si nordul Europei, iar de joi, in Romania, vantul va sufla cu putere, vor fi precipitatii abundente, iar la munte vor fi chiar si ninsori. Pana atunci, vom avea parte de vreme…

- Peste 70% dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research, preluat de Agerpres. Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Ponderea mașinilor care au avut kilometrajul dat inapoi in Romania este de aproximativ 19,8%, iar șase din zece vehicule la mana a doua au fost implicate in cel puțin un accident in trecut, potrivit datelor companiei IT carVertical. Aceasta deține un registru global cu istoricul auto al vehiculelor,…

- Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de portocaliu si verde, potrivit Le Soir. In fiecare joi, Centrul European pentru Controlul Bolilor…