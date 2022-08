Raport: Rezervările pentru destinaţii montane le-au depăşit pe cele pentru litoral, în acest an Preturile mai mari cu pana la 20% la serviciile din turism au fortat romanii dornici sa calatoreasca sa opteze pentru unitati de cazare mai ieftine, care sa le permita sa se incadreze intr-un anumit buget, iar, in premiera, aceasta a fost prima vara in care destinatiile montane au fost mai apreciate decat cele de pe litoral, arata datele centralizate de o platforma online de rezervari hoteliere. Conform Travelminit.ro, la inceputul acestui an, platforma a inregistrat cu 22% mai multe innoptari, comparativ cu 2019. “In perioada iunie – august 2022, pretul pentru o noapte de cazare la unitatile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile mai mari cu pana la 20% la serviciile din turism au fortat romanii dornici sa calatoreasca sa opteze pentru unitati de cazare mai ieftine, care sa le permita sa se incadreze intr-un anumit buget.In premiera, aceasta a fost prima vara in care destinatiile montane au fost mai apreciate…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, vineri, ca pe DN 1 Valea Prahovei si pe DN 39, intre Agigea si Eforie Nord, sunt coloane de masini pe mai multi kilometri, fiind recomandate rutele ocolitoare. Astfel, pe DN 1 sunt formate doua coloane lungi de autovehicule,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, astfel ca se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, dar si intre statiunile Poiana Tapului si Busteni pe sensul de urcare catre Brasov. Trafic intens…

- Știrea zilei: se intoarce canicula! Incepand de maine disconfortul termic va deveni accentuat in zonele sudice și vestice și deja vom vorbi despre canicula pe arii restranse maine dar de maine incolo, aceasta aria lor a caniculei se va extinde in majoritatea zonelor din sudul și din vestul țarii. Temperaturile…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 17 iulie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara, vor veni vijeliile in anumite zone și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara,…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe Valea Prahovei. Se circula in coloana pe raza stațiunilor: Predeal, Azuga, Bușteni,Poiana Țapului (tronsonul kilometric 139-132), pe sensul catre Capitala al DN…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 19 iunie 2022, se anunța temperaturi ridicale, mai ales in zonele de campie. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…