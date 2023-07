Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile pe marginea noilor modificari aduse la legislația in vigoare au ajuns la un numitor comun, iar recent guvernul a emis noi reguli privind viitorii pensionari. Cu alte cuvinte, vorbim despre schimbarea pentru calcularea pensiei din Romania.

- Sanatatea și siguranța in munca raman pentru Romania un subiect periferic, care este adus in discuție doar cand un grav accident s-a intamplat. In urma cu 5 luni trei lucratori din cadrul Complexului Energetic Oltenia și-au pierdut viața dupa ce o mașina care-i transporta s-a rasturnat. Pentru cateva…

- Vrancenii care pleaca la munca in strainatate pentru perioade mai mari de șase luni de zile risca o amenda de 100 lei daca nu depun la Fisc un formular „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”. Acesta este unul dintre chestionarele care trebuie depuse…

- ”Astazi a fost aprobata OUG prin care se reorganizeaza Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului asa ca in prima sedinta de Guvern vom putea sa venim in prima lectura cu ordonatele de urgenta care se vor referi la schemele de stimulare a industriei materialelor de constructii, cu schema…

- In timp ce afacerile s-au luptat in 2022 pe fondul inflației ridicate, al creșterii ratelor dobanzilor și al razboiului din Ucraina, compania carVertical, care furnizeaza istoricul vehiculelor, a reușit sa inregistreze o creștere. Compania a inregistrat un venit record de 23,3 milioane E in 2022, in…

- Atunci cand masoara scumpirile, Institutul Național de Statistica ia in calcul o serie de marfuri și servicii Statistica masurand de asemenea și cat de mult conteaza fiecare pentru bugetul nostru. In ultimii 10 ani, perioada pe care HotNews a cercetat-o, aceste schimbari au fost majore, confirmand ca…

- Unul din patru copii romani au sau au avut macar un parinte plecat la munca in strainatate Potrivit unui sondaj realizat de organizația Salvați Copiii, unul din patru copii din Romania a avut sau are cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul in care mama a fost cea care a plecat,…

- Tavalugul scumpirilor este greu de oprit și nu doar in Romania, ci și in alte state europene. Fondul Monetar Internațional avertizeaza ca nu vom scapa prea curand de creșterea prețurilor.