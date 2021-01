Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii imobiliari din Europa se orienteaza tot mai mult catre orașele mari și active din sectoare minim perturbate de criza sanitara, care asigura venituri stabile, precum logistica și rezidențialul, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021, realizat de PwC și Urban Land Institute.…

- Romania este pe locul 11 in UE, din punct de vedere al numarului de doze de vaccin COVID administrate, raportat la populație, arata datele oficiale din 7 ianuarie, compilate de ”Our world in data”, o platforma realizata de cercetatori ai Oxford. Din punct de vedere al numarului total de doze administrate,…

- Vaccinarea ar putea duce la discriminare. Este opinia președintelui CNCD care spune ca nu doar in Romania, ci peste tot in Europa, vor fi astfel de cazuri. Secretarul de stat Raed Arafat crede ca in Romania vor fi evitate problemele de acest tip. Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru…

- Pandemia de Covid-19 a avut un impact puternic asupra investițiilor din Romania. 46% dintre investitorii straini și-au anulat, diminuat sau au intrerupt investițiile in 2020, potrivit unui studiu realizat de EY Romania. Conform unui comunicat al EY Romania, pandemia și-a pus amprenta asupra…

- Pandemia si-a pus amprenta asupra planurilor de investitii straine directe (ISD) in intreaga Europa si a determinat companiile sa reanalizeze viabilitatea proiectelor de productie, cercetare sau servicii de suport. In Romania, 46% dintre investitorii straini si-au anulat, diminuat sau au intrerupt investitiile…

- Vreți sa știți ce magazine au oferte de Black Friday in 2020 și unde gasiți cele mai bune reduceri in aceasta perioada? Va oferim o lista cu unele dintre magazinele online care au anunțat reduceri de Black Fridaay. Black Friday este unul dintre cele mai așteptate evenimente din an. Zeci de mii de romani…

- In acest moment, aproape un sfert din țarile de pe continent permit, intr-un numar limitat, accesul fanilor la meciurile de fotbal: toate țarile scandinave, dar și Rusia și toate cele din fostul bloc sovietic, carora li se adauga Ungaria. Al doilea val al pandemiei, dupa cel din primavara, influențeaza…