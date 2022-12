Stiri pe aceeasi tema

- Asociația 2Celsius a lansat un raport care arata ca programele Rabla și Rabla Plus derulate de Administrația Fondului pentru Mediu NU sunt accesibile pentru majoritatea populației și nu aduc beneficii mediului. Programul este inaccesibil celor cu venituri mici și medii, aduce beneficii clare doar industriei…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat amanarea programului casare autovehicule pentru anul viitor."Administrat ia Fondului pentru Mediu intent ioneaza sa simplifice procedurile de accesare a proiectelor finant ate din Fondul pentru mediu prin descentralizarea unor programe, cu ajutorul prima…

- Starea tehnica a autovehiculelor, in atentia politistilor Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta Biroul Rutier, impreuna cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman au desfasurat o actiune pe linia verificarii starii tehnice a autovehiculelor,…

- Noi liste cu dosare aprobate in cadrul programelor "Casa Verde Fotovoltaice", "Rabla Clasic", "Rabla Plus" si "Iluminat Public" au fost aprobate de Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul sedintei Comitetului de Avizare de astazi. Potrivit unui comunicat de presa, in Programul "Casa Verde Fotovoltaice"…

- Angajamentele statelor pentru reducerea gazelor cu efect de sera vor duce omenirea la o incalzire cu circa 2,5 grade Celsius, cu mult peste obiectivele agreate pentru limitarea schimbarii climatice periculoase, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza DPA si PA Media.…

- Social Avocatul Poporului, la Alexandria / Reprezentanții instituției acorda audiențe si primesc petiții octombrie 5, 2022 13:16 Joi, 27 octombrie 2022 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentanții institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Slobozia vor fi prezenți in municipiul Alexandria,…

- Ultima sesiune de inscriere din acest an, in cadrul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, va incepe astazi. Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) și Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport…

- Incepand de azi, 26 septembrie, programul magazinelor Lidl din Romania s-a redus cu o ora, iar noul orar de iarna permite companiei sa economiseasca energie, precizeaza reprezentantii Lidl pentru Libertatea. „Lidl Romania este o companie preocupata permanent de sustenabilitate și implicit de conservarea…