Stiri pe aceeasi tema

- Un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzații de omucidere in masa impotriva președintelui Jair Bolsonaro, in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta țara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN.

- Fotografii sfașietoare cu brazilieni saraci care scotocesc printr-o gramada de carcase de animale pentru hrana scot la iveala scara la care cea mai populata națiune din America Latina este afectata de criza economica și sociala. Milioane de oameni au fost aruncați in lipsuri de pandemia coronavirusului…

- Mii de manifestanti au iesit sambata in strada in mai multe orase americane in cadrul unei noi editii a "Marsului femeilor" pentru a apara dreptul la avort, vizat de o ofensiva conservatoare fara precedent in Statele Unite, informeaza AFP. "Noi, femeile, suntem fiinte umane intregi si ar trebui…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a sugerat premierului ca poate este momentul sa interzica consumul de carne de caine - o practica tradiționala in țara asiatica, insa criticata la nivel internațional, scrie The Guardian.

- Fostul mare jucator de fotbal Pele a fost internat marti seara intr-un spital din Sao Paolo, Brazilia, conform The Guardian. „Sa stiti ca nu joc duminica viitoare!”, a scris fostul fotbalist pe Twitter. „Dragilor, nu am lesinat si stau foarte bine cu sanatatea. Sunt la spital pentru testele de rutina,…

- Brazilienii s-au saturat de presedintele Jair Bolsonaro. Asadar, au iesit pe strazi si au protestat, sambata, in valuri. Sud-americanii cer punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta. Manifestantii au defilat pentru al patrulea weekend consecutiv la apelul partidelor de stanga si al sindicatelor…