- Bilantul pe piata muncii are rezultate consistente, dupa prima jumatate a acestui an, ca urmare a cresterii activitatii angajatorilor si candidatilor, arata platforma de recrutare online BestJob.

- Printre concurenții sezonului 4 ai show-ului Asia Express se numara Cuza și Emi, de la Noaptea Tarziu, care vor merge impreuna pe Drumul Imparaților. Cei doi sunt colegi in trupa de comedie Noaptea Tarziu, de pe YouTube. Ei considera Asia Express ca fiind un test al prieteniei lor. „Plecarea in Asia…

- Serviciul public de securitate irlandez (HSE Ireland) a anuntat vineri ca a fost nevoit sa-si opreasca întregul sistem informatic din cauza unui atac cibernetic 'important' în care a fost folosit un program tip 'ransomware', transmite Agerpres.''Exista un…

- Cele mai cautate domenii, in primul trimestru, au fost Vanzari, unde s-au inregistrat peste 321.300 de aplicari, Finanțe / Contabilitate, cu peste 235.000 de aplicari, respectiv Management, cu peste 187.400 de aplicari. Candidații romani au realizat, in primul trimestru al acestui an, peste 1,93 milioane…

- Serviciul Județean de Ambulanța Gorj este la un pas de criza, din cauza lipsei medicilor specialiști. Numai luna aceasta, instituția a ramas fara trei medici specialiști. Unul a plecat de la Serviciul Județean de Ambulanța Gorj, dupa ce in data de 13 aprilie i-a incetat contractul de colaborare și nu…

- Medicina școlara pare a fi sectorul sanitar pe care factorii responsabili, in speța cei din Ministerul Sanatații, pentru ca ei fac astfel de angajari și raspund direct de acest lucru, il neglijeaza in totalitate, acesta putand a fi considerat, cu adevarat, Cenușareasa sistemului medical romanesc. Conform…