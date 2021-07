Stiri pe aceeasi tema

- Piața inchirierilor de locuințe este așteptata sa creasca in regiunea Europei Centrale și de Est, pe masura ce cresc costurile de construcție și inflația, iar rata de supraaglomerare este mai ridicata comparativ cu restul Uniunii Europene (UE), arata Colliers in raportul “ The Private Rental Sector:…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca proiectele mari de infrastructura, precum Via Carpathia si Rail2Sea, nu pot fi realizate doar prin Fondul de investitii al Initiativei celor Trei Mari, punctand ca este nevoie si de un pachet de finantare bazat pe contributiile nationale si europene.…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, vineri, ca in prezent in Romania nu este cazul sa fie impuse noi restricții, din cauza, variantei Delta, dar a transmis ca pentru a stopa pandemia vaccinarea ramane singura soluție. Șeful statului a facut declarațiile, vineri, la Sofia, unde participa…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- “Grupul Lasselsberger Ceramics Romania, producatorul placilor ceramice marca Cesarom, format din companiile Sanex si Lasselsberger, a inregistrat in 2020 o crestere a cifrei de afaceri de aproximativ 10% comparativ cu anul precedent, in timp ce profitul grupului s-a dublat. Pentru anul in curs, compania…

- Oficiul de statistica al UE arata in cele mai recente estimari privind evoluția populației din Europa ca aproximativ doua treimi din regiuni vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime vor avea o populație mai mare. Letonia și Lituania vor avea in…