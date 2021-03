Stiri pe aceeasi tema

- Unii dezvoltatori de hoteluri și-au continuat proiectele din zona de ospitalitate și au gasit modalitați de a negocia cu bancile, dar doar jucatori cu o situație financiara robusta. In ecuație sunt hotelul Moxy, deschis in iulie 2020, in Centrul Vechi de catre grupul Apex, și Ibis Style City Center,…

- Piata hoteliera din Romania ar putea incepe sa-si revina in a doua jumatate a acestui an, sustinuta de un avans al turismului international, sunt de parere consultantii Colliers, in raportul anual de specialitate, dat publicitatii vineri, "Unii dezvoltatori si-au continuat proiectele din zona de ospitalitate…

- Piața hoteliera ar putea incepe revenirea in a doua jumatate a anului 2021, susținuta de un avans al turismului internațional, conform Colliers. Anul acesta aduce noi tendințe in zona ospitalitații, precum reducerea risipei alimentare, grija pentru cladiri verzi sau dispozitive smart. Industria…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste duminica in sedinta pentru prelungirea masurilor care sunt in vigoare pentru stoparea raspandirii COVID-19. Reuniunea, care va avea loc la Prefectura Capitalei, este programata sa inceapa la ora 12,00. Duminica va fi o sedinta…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru sectoarele din Bucuresti este o "victorie importanta impotriva mafiilor imobiliare", el adaugand ca spera ca semnalul dat de Capitala sa aiba ecou si in alte orase ale tarii. "Suspendarea Planurilor…

- In contextul pandemiei și a creșterii exponențiale a timpului petrecut in casa, coroborat cu creșterea puterii de cumparare a romanilor, piața rezidențiala traverseaza o perioada de efervescența. Dezvoltatorii au in curs de derulare investiții de 1 miliard de EUR in proiecte de locuințe midlle & upper…

- Dupa un an lung, în care eram într-o constanta batalie cu virusul pandemic, tinerii din Capitala parca uita de tot ce s-a întâmplat și de tot ce risca în primul weekend cu masuri relaxate. Cluburile au fost pline ochi de…

- Lucian Bode: „Toleranța zero fața de nerespectarea Legii! Referitor la evenimentul care a avut loc vineri seara, cand polițiști din cadrul Poliției Capitalei au identificat in interiorul unui restaurant din Centrul Vechi al Bucureștiului 27 de persoane, printre care se afla și un ofițer de poliție cu…