Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit estimarilor ARMO Asociatia Romana a Magazinelor Online , sectorul de e commerce a depasit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20 22 mai mult decat in 2018 cand valoarea comertului online a fost estimata la aprox. 3,6 miliarde de euro.Ritmul de crestere 2019 vs. 2018 a…

- Sectorul de e-commerce din Romania a depasit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decat in 2018 cand valoarea comertului online a fost estimata la aprox. 3,6 miliarde de euro, potrivit estimarilor ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online). Ritmul de…

- Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, conform raportului de analiza a pietei romanesti de media si publicitate, al Media Fact Book. In 2019, piata de media din Romania a ajuns la valoarea de 487 milioane de euro,…

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- Industria vendomatelor din Romania a ajuns la o valoare a pietei de peste 280 milioane euro, in crestere cu 9% fata de anul trecut, in contextul in care tot mai multi clienti prefera solutiile de proximitate cand consuma cafea, snacks-uri sau bauturi racoritoare, iar calitatea cafelei de la automate…

- Vineri, de Black Friday, se va reuni industria de e-commerce la centrul media al PayU Romania. Scopul este sa analizeze, in timp real, evolutia tranzactiilor pe durata evenimentului de shopping al anului, conform agerpres.ro. Reprezentantii PayU Romania, alaturi de cei ai Asociatiei de Plati Electronice…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de straini care viziteaza Romania pentru afaceri sau turism. Aceasta evolutie se traduce si printr-o competitie…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de...