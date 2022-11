Stiri pe aceeasi tema

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat si perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, informeaza Agerpres , care preia AFP. Washingtonul a identificat Beijingul…

- China și-a intensificat activitațile militare in jurul Taiwanului, pe care il considera "provincia sa separatista", de cand președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a condus o delegație in aceasta țara insulara cu peste 24 de milioane de locuitori in luna august. China considera…

- China va incerca sa reunifice Taiwanul pe cale pasnica, dar nu va ”renunta niciodata la folosirea fortei” daca va fi necesar, a declarat presedintele Xi Jinping duminica, in timpul unui discurs la congresul Partidului Comunist Chinez (PCC) care se desfasoara la Beijing, transmit AFP si Reuters. ”Vom…

- Ministrul american al apararii Lloyd Austin a declarat ca nu considera iminenta o invazie a Chinei asupra Taiwanului, dar ca Beijingul va incerca sa stabileasca o "noua normalitate" cu activitatile sale militare in jurul insulei, informeaza duminica Reuters. O vizita intreprinsa in august in Taiwan…

- China și-a schimbat intr-o oarecare masura poziția de la inceputul razboiului și iși dorește pacea in Ucraina. ”China sprijina toate eforturile care duc spre o solutie pasnica la criza din Ucraina”, a declarat in cursul zilei de sambata la Adunarea Generala a ONU ministrul de externe al Chinei, Wang…

- SUA trebuie sa se inarmeze si sa treaca la productia de razboi, daca vrea sa faca fata unui razboi cu China, in Taiwan, arata o analiza a profesorului Hal Burns, de la Scoala de Studii Avansate din cadrul universitatii John Hopkins, publicata de Blomberg. „Daca America vrea sa castige un potential…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor efectua un test cu racheta balistica intercontinentala (ICBM) in ziua urmatoare, deși este extrem de neobișnuit pentru Washington sa declare in avans astfel de teste, scrie agenția France Presse, preluata de news.ro . Decizia de a-l comunica este insa menita sa…